Авария в Илишевском районе: мотоциклист на опасном повороте врезался в бетонный столб и погиб
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Минувшей ночью ДТП со смертельным исходом случилось на территории Илишевского района Башкортостана. Трагедия произошла недалеко от деревни Новокуктово на 48 километре дороги Бакалы-Верхнеяркеево, сообщает сайт Newsbash.ru.
28-летний мужчина за рулем мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением. На опасном повороте транспорт опрокинулся и с большой силой врезался в бетонный столб. Мотоциклист получил не совместимые с жизнью травмы.
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