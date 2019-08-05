Авария в Илишевском районе: мотоциклист на опасном повороте врезался в бетонный столб и погиб

Минувшей ночью ДТП со смертельным исходом случилось на территории Илишевского района Башкортостана. Трагедия произошла недалеко от деревни Новокуктово на 48 километре дороги Бакалы-Верхнеяркеево, сообщает сайт Newsbash.ru.





28-летний мужчина за рулем мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением. На опасном повороте транспорт опрокинулся и с большой силой врезался в бетонный столб. Мотоциклист получил не совместимые с жизнью травмы.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Всего 4 августа на территории Башкортостана зарегистрировано 16 аварий с двумя погибшими и 20 пострадавшими. Автоинспекторы пресекли 2200 нарушений ПДД и задержали 64 водителей в нетрезвом виде.