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Авария в Илишевском районе: мотоциклист на опасном повороте врезался в бетонный столб и погиб

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 139
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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Авария в Илишевском районе: мотоциклист на опасном повороте врезался в бетонный столб и погиб

Минувшей ночью ДТП со смертельным исходом случилось на территории Илишевского района Башкортостана. Трагедия произошла недалеко от деревни Новокуктово на 48 километре дороги Бакалы-Верхнеяркеево, сообщает сайт Newsbash.ru.

28-летний мужчина за рулем мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением. На опасном повороте транспорт опрокинулся и с большой силой врезался в бетонный столб. Мотоциклист получил не совместимые с жизнью травмы.

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Всего 4 августа на территории Башкортостана зарегистрировано 16 аварий с двумя погибшими и 20 пострадавшими. Автоинспекторы пресекли 2200 нарушений ПДД и задержали 64 водителей в нетрезвом виде.
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