Туристов из Уфы задержали во время митингов в Москве

Путешествие в Москву для туристов из Уфы завершилась не вполне благополучно. Как оказалось, ребята находились не в том месте и не в то время – их задержали в центре столицы России, где проходил митинг, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам, кандидата в депутаты Мосгордумы Елены Русаковой, уфимцы просто проходили мимо столпотворения, когда их схватили и отвезли в Гагаринское ОВД. Об этом политик рассказала в эфире «Эхо Москвы в Уфе».

— Хватали случайных людей. Человек идет по улице один – удобно к нему подбежать и схватить. Ребята из Уфы приехали в Москву погулять на выходные. Благополучные обеспеченные граждане, не какие-то подростки, взрослые люди. На них таким образом было оказано огромное воспитательное давление, теперь они обрели политическую позицию, —отметила глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

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