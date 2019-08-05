В Учалинском районе прокурор "крышевал" бизнесмена
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В Учалинском районе будут судить бывшего прокурора. Его обвиняют в получении крупной взятки. По данным следствия, Наиль Халилов в течение нескольких лет получал от местного предпринимателя деньги за покровительство, сообщает сайт Newsbash.ru.
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