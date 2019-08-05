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В Учалинском районе прокурор "крышевал" бизнесмена

Добавлено: 05.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе прокурор "крышевал" бизнесмена

В Учалинском районе будут судить бывшего прокурора. Его обвиняют в получении крупной взятки. По данным следствия, Наиль Халилов в течение нескольких лет получал от местного предпринимателя деньги за покровительство, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Бизнесмен занимался разработкой месторождений, добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. Межрайонный прокурор заработал более 660 тысяч рублей, считают следователи. Экс-прокурор утверждает, что деньги брал в долг. Уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ, направлено в суд.
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