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Авария в Уфе: в массовом ДТП с участием 3 автомобилей пострадал 9-летний ребенок

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: в массовом ДТП с участием 3 автомобилей пострадал 9-летний ребенок

В Уфе в результате аварии пострадал девятилетний ребенок, сообщает столичное ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что ДТП произошло накануне около полудня на проспекте Октября. 66-летний житель  Стерлитамака, двигаясь на автомашине «Лада -2107» в сторону Южного проезда столкнулся с автомобилем «Хайма-21930», после чего, «Хайма» врезалась в «Киа Рио».

В результате происшествия 9-летняя девочка, которая находилась во второй машине, получила травмы. Обстоятельства произошедшего высняются. 
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