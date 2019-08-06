Авария в Уфе: в массовом ДТП с участием 3 автомобилей пострадал 9-летний ребенок
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В Уфе в результате аварии пострадал девятилетний ребенок, сообщает столичное ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате происшествия 9-летняя девочка, которая находилась во второй машине, получила травмы. Обстоятельства произошедшего высняются.
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