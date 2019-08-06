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ДТП в Кармаскалинском районе: водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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ДТП в Кармаскалинском районе: водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся

В минувший понедельник в селе Улукулево в Кармаскалинском районе случилось ДТП с трагическим исходом. Под колесами автомобиля погибла 33-летняя женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Все произошло на улице Карла Маркса, при этом сбивший пешехода водитель сразу скрылся с места происшествия. Полицейским удалось разыскать нарушителя – им оказался 31-летний сельчанин.

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Выяснилось, что не имевший водительских прав мужчина сел за руль «ВАЗа-2114» в пьяном виде. При этом, по словам очевидцев, погибшая женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства смертельной аварии устанавливают стражи порядка.
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