Авария в Зианчуринском районе: мотоциклист не вписавшись в поворот вылетел в кювет и погиб
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В смертельном ДТП оборвалась жизнь 34-летнего жителя Зианчуринского района. Мужчина на мотоцикле Racer-250 упал в кювет и перевернулся.
Трагедия случилась на 14 километре дороги Верхний Сарабиль-Кувандык, сообщает сайт Newsbash.ru.
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