Авария в Зианчуринском районе: мотоциклист не вписавшись в поворот вылетел в кювет и погиб

В смертельном ДТП оборвалась жизнь 34-летнего жителя Зианчуринского района. Мужчина на мотоцикле Racer-250 упал в кювет и перевернулся.



Трагедия случилась на 14 километре дороги Верхний Сарабиль-Кувандык, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Мотоциклист не вошел в опасный поворот и вылетел с проезжей части. При падении он получил смертельные травмы.Всего за сутки на территории Башкирии зарегистрировано 12 ДТП с двумя погибшими и десятью пострадавшими.