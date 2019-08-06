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Авария в Зианчуринском районе: мотоциклист не вписавшись в поворот вылетел в кювет и погиб

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зианчуринский район
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Авария в Зианчуринском районе: мотоциклист не вписавшись в поворот вылетел в кювет и погиб

В смертельном ДТП оборвалась жизнь 34-летнего жителя Зианчуринского района. Мужчина на мотоцикле Racer-250 упал в кювет и перевернулся.

Трагедия случилась на 14 километре дороги Верхний Сарабиль-Кувандык, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Мотоциклист не вошел в опасный поворот и вылетел с проезжей части. При падении он получил смертельные травмы.
Всего за сутки на территории Башкирии зарегистрировано 12 ДТП с двумя погибшими и десятью пострадавшими.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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