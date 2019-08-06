Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Ураган в Уфе: оборванные электропровода, упавшие светофоры и поврежденный газопровод

Ураган в Уфе: оборванные электропровода, упавшие светофоры и поврежденный газопровод

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Ураган в Уфе: оборванные электропровода, упавшие светофоры и поврежденный газопровод

В Уфе определили ущерб от урагана, который бушевал этой ночью. Последствия непогоды чиновники обсуждали сегодня на оперативке в мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.

По состоянию на 11:00 известно, что сильный ветер повалил 17 деревьев (в 8:00 сообщалось об 11 деревья), в двух случаях пострадали припаркованные рядом с ними машины. Также шесть деревьев упали на газопроводы, утечек нет, но линия в Орджоникидзевском районе повреждена. Восстановлением сейчас занимается ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

Ураганный ветер в Бижбулякском районе сорвал крышу спортзала в деревне Базылык

Читайте также:

Ураганный ветер в Бижбулякском районе сорвал крышу спортзала в деревне Базылык
Помимо машин и деревьев пострадали коммуникации. В городе упало пять светофоров, одна линия электропередач на Бирском тракте и одна рекламная конструкция на проспекте Салавата Юлаева. По сообщению Управления гражданской защиты, в Демском районе в частном секторе из-за сильного ветра было два аварийных отключения электричества. В домах на улицах Молодежная, Черешневая, Центральная свет уже включили, над подключением к сети домов на Новороссийской, Альшеевской и Магистральной улицах работают специалисты УГЭС.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео
Происшествия
В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео
В Белорецком районе сильный ветер повалил дерево на дом
Происшествия
В Белорецком районе сильный ветер повалил дерево на дом
В Уфе сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили
Происшествия
В Уфе сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили
Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии
Происшествия
Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии
В Ишимбайском районе ураган сорвал крыши с домов и повалил деревья
Происшествия
В Ишимбайском районе ураган сорвал крыши с домов и повалил деревья
По западу Башкирии прошёл сильный ураган
Общество
По западу Башкирии прошёл сильный ураган
В Уфе продолжают омолаживать деревья
Общество
В Уфе продолжают омолаживать деревья
Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии
Общество / Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: