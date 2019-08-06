Ураган в Уфе: оборванные электропровода, упавшие светофоры и поврежденный газопровод
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В Уфе определили ущерб от урагана, который бушевал этой ночью. Последствия непогоды чиновники обсуждали сегодня на оперативке в мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.
По состоянию на 11:00 известно, что сильный ветер повалил 17 деревьев (в 8:00 сообщалось об 11 деревья), в двух случаях пострадали припаркованные рядом с ними машины. Также шесть деревьев упали на газопроводы, утечек нет, но линия в Орджоникидзевском районе повреждена. Восстановлением сейчас занимается ОАО «Газпром газораспределение Уфа».
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