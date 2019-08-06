Ураган в Уфе: оборванные электропровода, упавшие светофоры и поврежденный газопровод

В Уфе определили ущерб от урагана, который бушевал этой ночью. Последствия непогоды чиновники обсуждали сегодня на оперативке в мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.





По состоянию на 11:00 известно, что сильный ветер повалил 17 деревьев (в 8:00 сообщалось об 11 деревья), в двух случаях пострадали припаркованные рядом с ними машины. Также шесть деревьев упали на газопроводы, утечек нет, но линия в Орджоникидзевском районе повреждена. Восстановлением сейчас занимается ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

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Помимо машин и деревьев пострадали коммуникации. В городе упало пять светофоров, одна линия электропередач на Бирском тракте и одна рекламная конструкция на проспекте Салавата Юлаева. По сообщению Управления гражданской защиты, в Демском районе в частном секторе из-за сильного ветра было два аварийных отключения электричества. В домах на улицах Молодежная, Черешневая, Центральная свет уже включили, над подключением к сети домов на Новороссийской, Альшеевской и Магистральной улицах работают специалисты УГЭС.