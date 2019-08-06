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В Кушнаренковском районе на частной территории обнаружили отходы с очистных сооружений МУП «Уфаводоканал»

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе на частной территории обнаружили отходы с очистных сооружений МУП «Уфаводоканал»

Жители деревни Каратяка в Кушнаренковском районе сообщили, что на территории в 30 гектаров, которая принадлежит частному предпринимателю, складируют отходы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сотрудники Россельхознадзора взяли образцы почвы и выяснили, что в ней содержится большое количество цинка, меди, кадмия и нитратов. ПДК были превышены в несколько раз.

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«На данном участке были размещены кучи неизвестного органического вещества, вывозимые с очистных сооружений МУП «Уфаводоканал», – заявили в ведомстве. В отношении владельца участка составили административной протокол.
В Кушнаренковском районе на частной территории обнаружили отходы с очистных сооружений МУП «Уфаводоканал»
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