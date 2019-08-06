В Кумертау неизвестные подожгли грузовик времен ВОВ

В Кумертау сегодня, 6 августа, вандалы подожгли грузовичок времен Великой Отечественной войны. Местные жители сняли на камеру мобильного телефона первые минуты возгорания. Видео выложили в популярном автомобильном сообществе, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место по звонку очевидцев выехала бригада пожарных. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить пожарному дознавателю.

— Произошло горение макета неэксплуатируемой военной техники марки ЗИЛ. Загорелся мусор в кабине на площади 2 кв. м. Горение ликвидировано прибывавшими к месту сотрудниками «11-й отряд ФПС по Республике Башкортостан». Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

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