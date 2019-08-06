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В Бирске судебные приставы приостановили деятельность психоневрологического интерната

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске судебные приставы приостановили деятельность психоневрологического интерната

В Бирске судебные приставы приостановили работу психоневрологического интерната на 60 дней, сообщает сайт Newsbash.ru.

Все дело в том, что медицинское учреждение оказывало услуги по направлению «лечебное дело» без необходимой лицензии. Согласно данным Управления федеральной службы судебных приставов Башкирии, два фельдшера принимали пациентов, хотя фактически не имели на это права.

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Деятельность медицинского учреждения заинтересовало региональный Росздравнадзор. После проведенной проверки руководство привлекли к административной ответственности, суд приостановил работу интерната в оказании услуг по направлению «лечебное дело» на 60 суток. Кроме того, было внесено предупреждение об уголовном ответственности за игнорирование приговора. Руководству учреждения этого было вполне достаточно – интернат получил дополнительную лицензию.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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