В Бирске судебные приставы приостановили деятельность психоневрологического интерната
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В Бирске судебные приставы приостановили работу психоневрологического интерната на 60 дней, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все дело в том, что медицинское учреждение оказывало услуги по направлению «лечебное дело» без необходимой лицензии. Согласно данным Управления федеральной службы судебных приставов Башкирии, два фельдшера принимали пациентов, хотя фактически не имели на это права.
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