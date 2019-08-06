В Соликамске судят виновных в гибели шахтеров из Башкирии

В трагедии обвиняются сотрудники предприятия из Межгорья, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Соликамске состоялось первое судебное слушание по делу пожара в шахте, где погибли рабочие из Башкирии. Прокуратура Пермского края обвинила в страшном несчастье пятерых сотрудников республиканского предприятия «Управление строительства-30». По версии следствия, компания из закрытого города Межгорье нарушила правила безопасности при возведении шахт и ведении горных работ, которые повлекли смерть двух и более лиц.

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Один из подсудимых свою вину в преступлении признал, четверо предпочли не соглашаться с обвинениями прокуратуры Пермского края. Им всем грозит по семь лет лишения свободы в колонии.Трагедия в Соликамске произошла 22 декабря 2018 года. В одной из шахт загорелся строительный мусор и монтажная пена на строящемся объекте. Всего на месте работали 17 человек, однако 9 шахтеров, которые находились в месте задымления, погибли – они не успели выбраться наружу. Из них 3 рабочих из Башкирии – Антон Абрамов, Сергей Томшин, Сергей Игнатенко.