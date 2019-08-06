Житель Учалинского района Агзамов Рустам помог выбраться детям из горящего дома
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5 августа в с.Ильтебаново Учалинского района загорелся большой жилой дом с пристроем, сообщает сайт Newsbash.ru.
В доме находились маленькие брат и сестра. Когда девочка почуяла запах гари, пристрой уже был объят огнем. Девочка разбудила младшего брата, после чего позвонила матери, которая была неподалеку. Разбить окно и выбраться самостоятельно дети не могли, дверь тоже была заблокирована.
Главное управление МЧС России по РБ ходатайствует о награждении Рустама Агзамова ведомственной наградой МЧС России.
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