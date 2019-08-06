В Уфе в ТРК "Иремель" сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 100 человек
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6 августа, в 6 часов вечера, в ТРК «Иремель» сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту были незамедлительно отправлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу №3, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Администрацией объекта до прибытия пожарных подразделений эвакуировано 100 человек, в том числе 30 детей.
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