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В Башкирии на берегу реки Стерля отдыхающие устроили смертельную поножовщину

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии на берегу реки Стерля отдыхающие устроили смертельную поножовщину

В выходные на берегу реки Стерля было обнаружено тело молодого человека с резаной раной в области бедра. Установлено, что погибший – 32-летний уроженец Стерлитамакского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает МВД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сотрудники задержали подозреваемого в преступлении: им оказался ранее судимый за кражу 48-летний житель Ишимбайского района. Он отдыхал вместе с погибшим и его гражданской супругой на берегу реки. Между мужчинами возник конфликт. Преступник схватил нож и нанес ранение в область левого бедра своему знакомому. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, однако потерпевший скончался до приезда медиков.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».  Максимальный срок наказания по этой статье – 15 лет лишения свободы.
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