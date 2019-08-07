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В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец

В Башкирии на территории заброшенных садов 69-летняя женщина упала в колодец глубиной более пяти метров. Потребовалась помощь спасателей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел под Дюртюлями на территории заброшенных садов «Марс». Женщина вместе с мужем собирала яблоки, оступилась и провалилась в водозаборный колодец. Прибывшие на место спасатели, подняли пострадавшую на поверхность при помощи треноги и лебедки. Госпитализации не потребовалось.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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