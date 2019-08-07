В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец
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В Башкирии на территории заброшенных садов 69-летняя женщина упала в колодец глубиной более пяти метров. Потребовалась помощь спасателей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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