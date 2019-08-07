ДТП в Нефтекамске: под колесами "Нивы" погибла женщина
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Накануне в Нефтекамске около 00:00 ночи произошло смертельное ДТП. Как передают в ГИБДД Башкирии, 52-летний местный житель за рулем “Нивы” следовал по дороге Нефтекамск-Янаул и наехал женщину, сообщает сайт Newsbash.ru.
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