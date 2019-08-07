Жителя Ишимбая признали виновным в убийстве Максима Стародубова

В Башкирии вынесли приговор убийце 34-летнего Максима Стародубова из Стерлитамака. Житель Ишимбая приговорен к 16 годам колонии строго режима, сообщает сайт Newsbash.ru.





Суд признал обвиняемого виновным по статьям разбой и сопряженное с ним убийство, а также кража и похищение важного личного документа.

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Трагедия произошла 2 июля прошлого года. Житель Ишимбая увидел онлайн-объявление о продаже «Шкоды Фабиа», автором которого был Максим Стародубов. Фигурант уголовного дела решил украсть иномарку и продать ее на запчасти. В тот же день мужчины встретились и договорились пересечься в следующий день на вокзале Стерлитамака.Преступник предложил проверить состояние автомобиля в ходу, после чего они проехали до гаража Максима и взяли там комплект зимних колес. Житель Ишимбая предложил еще покататься. По пути он достал обрез и, угрожая им, потребовал выехать из города. Потерпевший вывез их в безлюдное место, где убийца дважды ударил его ножом. Максиму удалось выбежать из салона машины, однако ему прострелили ногу, после чего обвиняемый догнал и нанес несколько смертельных ножевых ранений в шею и голову.Мужчина забрал принадлежавшие погибшему личные вещи, паспорт и документы на автомобиль. Он погрузил тело в «Шкоду», отвез в заброшенный гараж в своем городе и сбросил в погреб. Иномарку обвиняемый отогнал к своим родственникам.Вскоре после задержания мужчина признался в содеянном и указал, где находился труп и уже полуразобранная машина.