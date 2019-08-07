В Башкирии осудят экс-полицейских за организацию преступной группы

В следственном комитете сообщили, что в Уфе пресечена деятельность преступной группы из пяти человек, куда входили двое бывших сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.





Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 1 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), незаконном лишении свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Задержанный, опасаясь уголовного преследования, вынужден был согласиться, и передал вымогателям денежные средства в размере 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов магазина одежды на общую сумму 60 тысяч рублей», – отмечается в релизе ведомства.

В следствии установили, что обвиняемые вымогали денежные средства у причастных к незаконному обороту наркотиков лиц. По версии следователей, в мае 2018 года в Уфе экс-полицейские задержали местного жителя, и под угрозой потребовали передать им крупную сумму денежных средств.В СК РФ по РБ также сообщили, что по аналогичной схеме были отработаны еще три задержания. Один из задержанных передал полицейским 30 тысяч рублей, а второй только 1200 рублей, с третьего удалось получить 270 тысяч рублей. При этом мужчину пристегнули «к рулевому колесу автомобиля, незаконно удерживая его до утра, а наутро мужчина оформил кредит».

Всех фигурантов уголовного дела задержали в ноябре 2018 года. Сотрудников полиции уволили из органов за порочащие честь и достоинство поступки.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram