Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии осудят экс-полицейских за организацию преступной группы

В Башкирии осудят экс-полицейских за организацию преступной группы

Добавлено: 07.08.19
Просмотров: 123
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии осудят экс-полицейских за организацию преступной группы

В следственном комитете сообщили, что в Уфе пресечена деятельность преступной группы из пяти человек, куда входили двое бывших сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 1 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), незаконном лишении свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Жителя Ишимбая признали виновным в убийстве Максима Стародубова

Читайте также:

Жителя Ишимбая признали виновным в убийстве Максима Стародубова
В следствии установили, что обвиняемые вымогали денежные средства у причастных к незаконному обороту наркотиков лиц. По версии следователей, в мае 2018 года в Уфе экс-полицейские задержали местного жителя, и под угрозой  потребовали передать им крупную сумму денежных средств.
«Задержанный, опасаясь уголовного преследования, вынужден был согласиться, и передал вымогателям денежные средства в размере 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов магазина одежды на общую сумму 60 тысяч рублей», – отмечается в релизе ведомства.
В СК РФ по РБ также сообщили, что по аналогичной схеме были отработаны еще три задержания. Один из задержанных передал полицейским 30 тысяч рублей, а второй только 1200 рублей, с третьего удалось получить 270 тысяч рублей. При этом мужчину пристегнули «к рулевому колесу автомобиля, незаконно удерживая его до утра, а наутро мужчина оформил кредит».

Всех фигурантов уголовного дела задержали в ноябре 2018 года. Сотрудников полиции уволили из органов за порочащие честь и достоинство поступки.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Дюртюлях иностранный наркокурьер напал с ножом на полицейского
Происшествия
В Дюртюлях иностранный наркокурьер напал с ножом на полицейского
В Башкирии три сотрудника полиции с помощью кулаков выбивали показания
Происшествия
В Башкирии три сотрудника полиции с помощью кулаков выбивали показания
В Башкирии задержали бывшего министра земельных и имущественных отношений
Происшествия
В Башкирии задержали бывшего министра земельных и имущественных отношений
В Караидельском районе в одном из домов обнаружили незаконное оружие и боеприпасы
Происшествия
В Караидельском районе в одном из домов обнаружили незаконное оружие и боеприпасы
В Башкирии следователя полиции подозревают в превышении должностных полномочий
Происшествия
В Башкирии следователя полиции подозревают в превышении должностных полномочий
Жителя Чишминского района осудили на 10 лет колонии за разбойное нападение на главу района и сельсовета
Человек и закон
Жителя Чишминского района осудили на 10 лет колонии за разбойное нападение на главу района и сельсовета
Банда из шести человек организовала сбыт наркотиков в 3 городах Башкирии
Человек и закон
Банда из шести человек организовала сбыт наркотиков в 3 городах Башкирии
Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей
Человек и закон
Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: