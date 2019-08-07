В Башкирии осудят экс-полицейских за организацию преступной группы
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В следственном комитете сообщили, что в Уфе пресечена деятельность преступной группы из пяти человек, куда входили двое бывших сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.
Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 1 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), незаконном лишении свободы (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
«Задержанный, опасаясь уголовного преследования, вынужден был согласиться, и передал вымогателям денежные средства в размере 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов магазина одежды на общую сумму 60 тысяч рублей», – отмечается в релизе ведомства.В СК РФ по РБ также сообщили, что по аналогичной схеме были отработаны еще три задержания. Один из задержанных передал полицейским 30 тысяч рублей, а второй только 1200 рублей, с третьего удалось получить 270 тысяч рублей. При этом мужчину пристегнули «к рулевому колесу автомобиля, незаконно удерживая его до утра, а наутро мужчина оформил кредит».
Всех фигурантов уголовного дела задержали в ноябре 2018 года. Сотрудников полиции уволили из органов за порочащие честь и достоинство поступки.
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.
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