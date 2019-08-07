На территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарство
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В региональном россельхознадзоре сообщили, что на территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарственное средство, сообщает сайт Newsbash.ru.
«При проведении испытаний было выявлено несоответствие препарата установленным нормативам, а именно снижено содержание действующего вещества в растворе», – сообщили результаты в россельхознадзоре.В настоящий момент указанную серию препарата изъяли из обращения.
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