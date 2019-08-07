На территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарство

В региональном россельхознадзоре сообщили, что на территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарственное средство, сообщает сайт Newsbash.ru.



«При проведении испытаний было выявлено несоответствие препарата установленным нормативам, а именно снижено содержание действующего вещества в растворе», – сообщили результаты в россельхознадзоре.

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В релизе ведомства уточняется, что специалистами были исследованы образцы лекарственного препарата «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» производителя «СПАЗ-фарм» из Саратовской области.В настоящий момент указанную серию препарата изъяли из обращения.