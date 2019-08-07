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На территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарство

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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На территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарство

В региональном россельхознадзоре сообщили, что на территории Башкирии выявили недоброкачественное лекарственное средство, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В релизе ведомства уточняется, что специалистами были исследованы образцы лекарственного препарата «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» производителя «СПАЗ-фарм» из Саратовской области.
«При проведении испытаний было выявлено несоответствие препарата установленным нормативам, а именно снижено содержание действующего вещества в растворе», – сообщили результаты в россельхознадзоре.
В настоящий момент указанную серию препарата изъяли из обращения.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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