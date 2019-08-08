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В Стерлитамаке в ДТП погиб пассажир мотоцикла

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке в ДТП погиб пассажир мотоцикла

В Стерлитамаке вечерняя поездка на мотоцикле закончилась гибелью пассажира. Авария случилась на улице Черноморской 7 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.

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45-летний мужчина ехал за рулем Renault Logan, во время поворота налево, на улицу Харьковскую, он не предоставил преимущество мотоциклисту на Kawasaki и сбил его. Мотоцикл отбросило на встречную «Ладу-Приору».
— От полученных травм 32-летний пассажир мотоцикла скончался на месте, 31-летнего мотоциклиста доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
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