Деятельность ресторана Subway в Салавате приостановлена

Роспотребнадзор Башкирии по решению суда приостановил деятельность ресторана Subway в Салавате на 90 суток. Причиной стало отравление трех человек, в том числе несовершеннолетних, из Салавата и Ишимбайского района, которые накануне поели в заведении на улице Ленина, 10/16, сообщает сайт Newsbash.ru.





Информацию из больницы передали в Роспотребназдор. После случившегося сотрудники ведомства провели эпидемиологическое расследование и выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

— По результатам лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды и исследования отобранных проб готовой продукции обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, — сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. — В доготовочном цехе, совмещенном с моечной кухонной посуды, не соблюдались проточность технологических процессов, исключающих встречные потоки мясных, рыбных полуфабрикатов, сырых овощей и готовой продукции.

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В ведомстве также рассказали, что на разделочном инвентаре, на производственных столах в доготовочном цехе, на контейнерах для полуфабрикатов и готовых блюд отсутствовала маркировка, а сырье и готовую продукцию хранили в холодильнике вместе. Руки, посуду и овощи мыли в одной моечной ванне.Сотрудники заведения, которые были заняты в приготовлении пищи, пользовались туалетом для посетителей в обеденном зале, не снимая спецодежды. Кроме того, они самостоятельно проводили уборку туалета. Салаватский городской суд принял решение привлечь ресторан к административной ответственности и приостановить его деятельность на 90 суток до устранения нарушений.