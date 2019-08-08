Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Экс-главу Иглинского района обвиняют в многомиллионных махинациях с землями

Экс-главу Иглинского района обвиняют в многомиллионных махинациях с землями

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Экс-главу Иглинского района обвиняют в многомиллионных махинациях с землями

Правоохранители Иглинского района обвинили бывшего руководителя администрации и бывшего главного архитектора муниципалитета в свершении многомиллионных махинаций с землями и контрактами, сообщает сайт Newsbash.ru.

55-летнему экс-главе администрации инкриминируют 2 статьи за превышение полномочий и растрату в особо крупном размере. А его товарищу также предъявлено обвинение по 2 статьям уголовного кодекса – пособничество в растрате и мошенничество в особо крупном размере. Теперь судьбу чиновников будет решать суд.

Экс-главного архитектора Иглинского района осудят по двум статьям

Читайте также:

Экс-главного архитектора Иглинского района осудят по двум статьям
По версии следствия, за 4 года службы глава администрации решил судьбу 400 гектаров дорогостоящих земель. Например, в 2011 году он отдал 24 га «Казаякского карьера» за 47 тысяч рублей, хотя по закону он вообще не имел на это права. Но как-то сделал. Ущерб от данной сделки оценен в 2 миллиона рублей. А в 2012 злоумышленник передал в аренду ДНТ «Радуга» площадь в 268 га за 8 тысяч рублей в год, хотя плата должна была составить более 5,5 миллионов рублей. В 2014 году руководитель муниципалитета принял в пользование опасные газовые трубы, переведя на счет компании-подрядчика 2,5 миллиона рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Экс-главного архитектора Иглинского района осудят по двум статьям
Человек и закон
Экс-главного архитектора Иглинского района осудят по двум статьям
Экс-глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин предстанет перед судом: ему предъявлен ряд обвинений
Человек и закон
Экс-глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин предстанет перед судом: ему предъявлен ряд обвинений
В Туймазинском районе бывший глава сельсовета стал фигурантом двух уголовных дел
Человек и закон
В Туймазинском районе бывший глава сельсовета стал фигурантом двух уголовных дел
Скандальные чиновники Башкирии: кого и за что посадили за решетку
Человек и закон
Скандальные чиновники Башкирии: кого и за что посадили за решетку
В Давлекановском районе осудили бывшего главу сельсовета за махинацию с землей
Происшествия
В Давлекановском районе осудили бывшего главу сельсовета за махинацию с землей
В Аургазинском районе пресекли попытку хищения трубопровода
Происшествия
В Аургазинском районе пресекли попытку хищения трубопровода
Главу района Краснокамского района на два месяца взяли под стражу
Человек и закон
Главу района Краснокамского района на два месяца взяли под стражу
Три жителя Башкирии незаконно вырубили лес на 12 млн. рублей
Общество / Человек и закон
Три жителя Башкирии незаконно вырубили лес на 12 млн. рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: