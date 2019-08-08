Экс-главу Иглинского района обвиняют в многомиллионных махинациях с землями
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Правоохранители Иглинского района обвинили бывшего руководителя администрации и бывшего главного архитектора муниципалитета в свершении многомиллионных махинаций с землями и контрактами, сообщает сайт Newsbash.ru.
55-летнему экс-главе администрации инкриминируют 2 статьи за превышение полномочий и растрату в особо крупном размере. А его товарищу также предъявлено обвинение по 2 статьям уголовного кодекса – пособничество в растрате и мошенничество в особо крупном размере. Теперь судьбу чиновников будет решать суд.
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