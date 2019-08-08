Экс-главу Иглинского района обвиняют в многомиллионных махинациях с землями

Правоохранители Иглинского района обвинили бывшего руководителя администрации и бывшего главного архитектора муниципалитета в свершении многомиллионных махинаций с землями и контрактами, сообщает сайт Newsbash.ru.





55-летнему экс-главе администрации инкриминируют 2 статьи за превышение полномочий и растрату в особо крупном размере. А его товарищу также предъявлено обвинение по 2 статьям уголовного кодекса – пособничество в растрате и мошенничество в особо крупном размере. Теперь судьбу чиновников будет решать суд.

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По версии следствия, за 4 года службы глава администрации решил судьбу 400 гектаров дорогостоящих земель. Например, в 2011 году он отдал 24 га «Казаякского карьера» за 47 тысяч рублей, хотя по закону он вообще не имел на это права. Но как-то сделал. Ущерб от данной сделки оценен в 2 миллиона рублей. А в 2012 злоумышленник передал в аренду ДНТ «Радуга» площадь в 268 га за 8 тысяч рублей в год, хотя плата должна была составить более 5,5 миллионов рублей. В 2014 году руководитель муниципалитета принял в пользование опасные газовые трубы, переведя на счет компании-подрядчика 2,5 миллиона рублей.