В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой

Тело 42-летнего мужчины было найдено в одном из подсобных помещений личного хозяйства в Белебее накануне. Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп обнаружили прибывшие на сообщение об изнасиловании и домогательствах оперативники.



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Как выяснилось, 17-летняя падчерица погибшего рассказала знакомому о сексуальном насилии со стороны отчима, которое продолжалось длительное время. По предварительным данным, узнав о том, что его «тайна вскрылась», мужчина покончил с собой. Сейчас проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.