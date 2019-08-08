В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой
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Тело 42-летнего мужчины было найдено в одном из подсобных помещений личного хозяйства в Белебее накануне. Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп обнаружили прибывшие на сообщение об изнасиловании и домогательствах оперативники.
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