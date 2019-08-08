Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой

В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Белебее мужчина насиловал падчерицу: когда его преступление раскрылось он покончил с собой

Тело 42-летнего мужчины было найдено в одном из подсобных помещений личного хозяйства в Белебее накануне. Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп обнаружили прибывшие на сообщение об изнасиловании и домогательствах оперативники.

Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице

Читайте также:

Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице
Как выяснилось, 17-летняя падчерица погибшего рассказала знакомому о сексуальном насилии со стороны отчима, которое продолжалось длительное время. По предварительным данным, узнав о том, что его «тайна вскрылась», мужчина покончил с собой. Сейчас проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа
Происшествия
В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа
Трагедия в День ВМФ: в Зианчуринском районе в автомобиле сгорели двое мужчин
Происшествия
Трагедия в День ВМФ: в Зианчуринском районе в автомобиле сгорели двое мужчин
В Благовещенском районе мужчина утонул в яме туалета
Происшествия
В Благовещенском районе мужчина утонул в яме туалета
В Уфе сотрудник ГИБДД покончил с жизнью на рабочем месте
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД покончил с жизнью на рабочем месте
В Аскинском районе в хозяйстве муллы обнаружили труп с огнестрельным ранением
Происшествия
В Аскинском районе в хозяйстве муллы обнаружили труп с огнестрельным ранением
В Учалинском районе сотрудник полиции совершил самоубийство
Происшествия
В Учалинском районе сотрудник полиции совершил самоубийство
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Башкирии двое полицейских покончили с собой
Общество
В Башкирии двое полицейских покончили с собой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: