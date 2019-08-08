В Уфе собака загрызла подругу своей хозяйки

В столице Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели 48-летней уфимки, которая погибла от укусов собаки в гостях у подруги, сообщает сайт Newsbash.ru.





Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа в Орджоникидзевском районе Уфы, когда двое горожан пришли домой к своей приятельнице. Участники застолья выпили и уснули, причем хозяйка квартиры спала вместе со своей собакой в спальне. Ночью гостья проснулась и зашла в комнату подруги. Пес напал на «чужака» и вцепился в женщину, искусав лицо и шею. Несчастная умерла.

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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, стражи порядка начали по факту случившегося доследственную проверку и допрашивают очевидцев.