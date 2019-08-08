Жительница Сибая сообщила о заложенной в детсаду бомбе
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В региональном МВД сообщили, что в отделение полиции в Сибае поступила информация о заложенной в детском саду бомбе. Оказалось, что сообщение было ложным, подозреваемой в его распространении стала местная жительница, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уточняется, что о заложенном взрывном устройстве сообщение поступило 5 августа. Подозреваемая сказала об этом воспитателю детского сада и после этого скрылась.
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«Прибывшие на место происшествия сотрудники ФСБ и полиции обследовали территорию детского сада. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено», – уточняется в релизе ведомства.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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