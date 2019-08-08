Динар Гильмутдинов лично задержал уличного гонщика Артура Газизова
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В Уфе на проспекте Октября сотрудники ГИБДД вновь задержали Артура Газизова. Мужчина пару недель назад устроил гонки с полицейскими, за что поплатился несколькими днями ареста. Сегодня он был задержан лично руководителем ГИБДД Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Газизова остановили в районе Аграрного университета. Каково было его удивление, когда к автомобилю подошел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинова. Руководитель регионального ведомства потребовал у водителя документы на автомобиль и водительские права.
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Напомним, в середине июля Артур Газизов устроил гонки с сотрудниками полиции. От гаишников он сумел скрыться, его автомобиль объявили в розыск. В тот же день нашли и элитную иномарку, и самого водителя. Газизов успел скрутить номера на своем железном коне, но это не помогло ему уйти от наказания.
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