Динар Гильмутдинов лично задержал уличного гонщика Артура Газизова

В Уфе на проспекте Октября сотрудники ГИБДД вновь задержали Артура Газизова. Мужчина пару недель назад устроил гонки с полицейскими, за что поплатился несколькими днями ареста. Сегодня он был задержан лично руководителем ГИБДД Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Газизова остановили в районе Аграрного университета. Каково было его удивление, когда к автомобилю подошел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинова. Руководитель регионального ведомства потребовал у водителя документы на автомобиль и водительские права.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сначала Газизов неохотно общался с полицейскими, пытаясь скрыть свое лицо за тонированным стеклом. Однако позже его попросили выйти из автомобиля. После ареста суд должен был рассмотреть вопрос лишения его водительских прав. Сейчас с Газизовым беседует руководитель ГИБДД Башкирии.Напомним, в середине июля Артур Газизов устроил гонки с сотрудниками полиции. От гаишников он сумел скрыться, его автомобиль объявили в розыск. В тот же день нашли и элитную иномарку, и самого водителя. Газизов успел скрутить номера на своем железном коне, но это не помогло ему уйти от наказания.