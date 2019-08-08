Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Динар Гильмутдинов лично задержал уличного гонщика Артура Газизова

Динар Гильмутдинов лично задержал уличного гонщика Артура Газизова

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Динар Гильмутдинов лично задержал уличного гонщика Артура Газизова

В Уфе на проспекте Октября сотрудники ГИБДД вновь задержали Артура Газизова. Мужчина пару недель назад устроил гонки с полицейскими, за что поплатился несколькими днями ареста. Сегодня он был задержан лично руководителем ГИБДД Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Газизова остановили в районе Аграрного университета. Каково было его удивление, когда к автомобилю подошел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинова. Руководитель регионального ведомства потребовал у водителя документы на автомобиль и водительские права.

В уфимской квест-комнате "Лабиринт102" не выполняются требования пожарной безопасности

Читайте также:

В уфимской квест-комнате "Лабиринт102" не выполняются требования пожарной безопасности
Сначала Газизов неохотно общался с полицейскими, пытаясь скрыть свое лицо за тонированным стеклом. Однако позже его попросили выйти из автомобиля. После ареста суд должен был рассмотреть вопрос лишения его водительских прав. Сейчас с Газизовым беседует руководитель ГИБДД Башкирии.

Напомним, в середине июля Артур Газизов устроил гонки с сотрудниками полиции. От гаишников он сумел скрыться, его автомобиль объявили в розыск. В тот же день нашли и элитную иномарку, и самого водителя. Газизов успел скрутить номера на своем железном коне, но это не помогло ему уйти от наказания.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию
Происшествия
В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию
В Уфе погиб скутерист, пытавшийся скрыться от автоинспекторов
Происшествия
В Уфе погиб скутерист, пытавшийся скрыться от автоинспекторов
В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер
Экономика
В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер
В Башкирии заместитель Динара Гильмутдинова подозревается в использовании поддельного диплома
Происшествия
В Башкирии заместитель Динара Гильмутдинова подозревается в использовании поддельного диплома
В Миякинском районе за рулем автомобиля погибла женщина
Происшествия
В Миякинском районе за рулем автомобиля погибла женщина
Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
Происшествия
Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?
Общество
Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?
Тайное патрулирование на дорогах Башкирии может появиться в 2016 году
Общество / Это интересно
Тайное патрулирование на дорогах Башкирии может появиться в 2016 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: