В Башкирии произошло задымление вагона грузового поезда

В Башкирии в 16:34 произошло задымление локомотива грузового поезда вблизи станции Белое озеро, следовавшего в Аллагуват, сообщает сайт Newsbash.ru.





Поезд с грузом – газовый конденсат двигался по маршруту Дема-Аллагуват, в составе транспортного средства – 69 вагонов. Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки. Задымление устранено силами локомотивной бригады поезда. После прибытия на место резервного локомотива грузовой поезд продолжил движение в пункт назначения.Задержек движения иного подвижного состава из-за происшествия не последовало. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования.