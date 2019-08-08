В Башкирии произошло задымление вагона грузового поезда
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В Башкирии в 16:34 произошло задымление локомотива грузового поезда вблизи станции Белое озеро, следовавшего в Аллагуват, сообщает сайт Newsbash.ru.
Поезд с грузом – газовый конденсат двигался по маршруту Дема-Аллагуват, в составе транспортного средства – 69 вагонов. Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
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Задержек движения иного подвижного состава из-за происшествия не последовало. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования.
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