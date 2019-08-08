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В Башкирии произошло задымление вагона грузового поезда

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии произошло задымление вагона грузового поезда

В Башкирии в 16:34 произошло задымление локомотива грузового поезда вблизи станции Белое озеро, следовавшего в Аллагуват, сообщает сайт Newsbash.ru.

Поезд с грузом – газовый конденсат двигался по маршруту Дема-Аллагуват, в составе транспортного средства – 69 вагонов. Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки. Задымление устранено силами локомотивной бригады поезда. После прибытия на место резервного локомотива грузовой поезд продолжил движение в пункт назначения.

Задержек движения иного подвижного состава из-за происшествия не последовало. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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