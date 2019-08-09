В серьезном пожаре в Бирске пострадали женщина и малолетний ребенок

Вчера вечером, 8 августа, в Бирске произошел серьезный пожар. В 19:06 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном доме по улице Мира, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место были направлены пожарные, медики, полицейские, а также сотрудники газовой службы и электросетей.Локализовать пожар удалось в 19:30, потушить пламя – в 19:40. Из здания эвакуированы пять человек, в том числе один ребенок. Сейчас они находятся в пункте временного размещения на базе гостиницы «Бирск».

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В пожаре пострадали два человека, женщина 1963 года рождения и ребенок 2014 года рождения, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Причину возгорания предстоят выяснить специалистам.