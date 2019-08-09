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В Учалинском районе умер 1,5-годовалый малыш застряв между стеной и столешницей

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе умер 1,5-годовалый малыш застряв между стеной и столешницей

В Учалинском районе республики произошел трагический случай. В одном из домов села Ахуново молодые родители обнаружили мертвым своего полуторагодовалого малыша, сообщает сайт Newsbash.ru.

Выяснилось, что малыша зажало между стеной и столешницей, и он не смог выбраться самостоятельно. Где в этот момент находились родители, пока что неизвестно. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на теле ребенка никаких видимых повреждений.

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В настоящий момент тело малыша находится на судебно-медицинской экспертизе. С места правоохранители изъяли одежду и бутылочку для кормления. Расследование продолжается.
Фото: Интернет.
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