В Учалинском районе умер 1,5-годовалый малыш застряв между стеной и столешницей
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В Учалинском районе республики произошел трагический случай. В одном из домов села Ахуново молодые родители обнаружили мертвым своего полуторагодовалого малыша, сообщает сайт Newsbash.ru.
Выяснилось, что малыша зажало между стеной и столешницей, и он не смог выбраться самостоятельно. Где в этот момент находились родители, пока что неизвестно. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на теле ребенка никаких видимых повреждений.
Фото: Интернет.
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