В Учалинском районе умер 1,5-годовалый малыш застряв между стеной и столешницей

В Учалинском районе республики произошел трагический случай. В одном из домов села Ахуново молодые родители обнаружили мертвым своего полуторагодовалого малыша, сообщает сайт Newsbash.ru.





Выяснилось, что малыша зажало между стеной и столешницей, и он не смог выбраться самостоятельно. Где в этот момент находились родители, пока что неизвестно. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на теле ребенка никаких видимых повреждений.

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В настоящий момент тело малыша находится на судебно-медицинской экспертизе. С места правоохранители изъяли одежду и бутылочку для кормления. Расследование продолжается.Фото: Интернет.