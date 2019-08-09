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Авария в Белебеевском районе: «Лада Гранта» и «Рено Сандеро» оказались в кювете

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Авария в Белебеевском районе: «Лада Гранта» и «Рено Сандеро» оказались в кювете

В минувший четверг, 8 августа, в Белебеевском районе на 11 километре трассы Белебей-Приютово случилась серьезная авария. Лишь чудом обошлось без жертв, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным, 68-летний белебеец за рулем «Лады Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество иномарке «Рено Сандеро». В результате мощного столкновения один из автомобилей оказался в кювете. Травмы получил водитель «Гранты».
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