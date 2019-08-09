Авария в Белебеевском районе: «Лада Гранта» и «Рено Сандеро» оказались в кювете
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В минувший четверг, 8 августа, в Белебеевском районе на 11 километре трассы Белебей-Приютово случилась серьезная авария. Лишь чудом обошлось без жертв, сообщает сайт Newsbash.ru.
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