В Белорецком районе ревность привела к поножовщине
Комментарии (0)
Загрузка...
В региональном МВД сообщили, что в больницу Белорецкого района доставили мужчину с тяжелым ножевым ранением, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что он пострадал во время драки. Предварительно в качестве причины указывается тот факт, что потерпевший приревновал свою жену к другому. Конфликт перерос в драку, которая закончилась ножевым ранением. В больнице увечья оценили, как «тяжкие телесные повреждения».
Читайте также
Происшествия
В Стерлитамаке мужчина до полусмерти избил свою жену
Происшествия
В Мечетлинском районе разругались супруги: жена ударила мужа ножом
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии мужчина избил бывшую сожительницу
Происшествия
В Бакалинском районе в пылу семейной ссоры жена ударила мужа ножом в живот
Происшествия
В Зилаирском районе в разборках жены с мужем пострадал местный житель
Происшествия
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
Происшествия
В Иглинском районе уборка картошки завершилась поножовщиной между братьями
Человек и закон
В Благоварском районе пожилой мужчина вонзил нож в своего пасынка