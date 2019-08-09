В Белорецком районе ревность привела к поножовщине

В региональном МВД сообщили, что в больницу Белорецкого района доставили мужчину с тяжелым ножевым ранением, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что он пострадал во время драки. Предварительно в качестве причины указывается тот факт, что потерпевший приревновал свою жену к другому. Конфликт перерос в драку, которая закончилась ножевым ранением. В больнице увечья оценили, как «тяжкие телесные повреждения».

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Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).