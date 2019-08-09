Авария в Тумазинском районе: водителя зажало в автомобиле
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В региональном комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о серьезном ДТП в Туймазинском районе, в результате которого пострадал 45-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным спасателей авария произошла на 1323 километре трассы М-5, в районе села Первомайский.
«По прибытию, спасателями произведено деблокирование пострадавшего, после чего его передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – сообщается в релизе ведомства.
О состоянии пострадавшего информации пока нет.
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