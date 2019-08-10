Авария в Учалинском районе: неподалеку от деревни Ахуново перевернулась и загорелась легковушка.

В Учалинском районе Башкирии рядом с деревней Ахуново перевернулась и загорелась легковушка. Очевидцы выложили фотографии в тематическом паблике в социальной сети сегодня, 10 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Дорога на предприятие «УралТаш». В машине людей не увидели, — уточнил автор изображений.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Рассмотреть на фотографиях марку автомобиля невозможно — кузов почти полностью объят пламенем. Рядом с перевернутой машиной разбросаны предметы. Вероятно, эти вещи вылетели из салона во время аварии.Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП уточняются.