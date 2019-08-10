Авария в Учалинском районе: неподалеку от деревни Ахуново перевернулась и загорелась легковушка.
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В Учалинском районе Башкирии рядом с деревней Ахуново перевернулась и загорелась легковушка. Очевидцы выложили фотографии в тематическом паблике в социальной сети сегодня, 10 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Дорога на предприятие «УралТаш». В машине людей не увидели, — уточнил автор изображений.Рассмотреть на фотографиях марку автомобиля невозможно — кузов почти полностью объят пламенем. Рядом с перевернутой машиной разбросаны предметы. Вероятно, эти вещи вылетели из салона во время аварии.
Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП уточняются.
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