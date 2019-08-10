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Авария в Учалинском районе: неподалеку от деревни Ахуново перевернулась и загорелась легковушка.

Добавлено: 10.08.19
Просмотров: 117
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Авария в Учалинском районе: неподалеку от деревни Ахуново перевернулась и загорелась легковушка.

В Учалинском районе Башкирии рядом с деревней Ахуново перевернулась и загорелась легковушка. Очевидцы выложили фотографии в тематическом паблике в социальной сети сегодня, 10 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Дорога на предприятие «УралТаш». В машине людей не увидели, — уточнил автор изображений.
Рассмотреть на фотографиях марку автомобиля невозможно — кузов почти полностью объят пламенем. Рядом с перевернутой машиной разбросаны предметы. Вероятно, эти вещи вылетели из салона во время аварии.

Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП уточняются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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