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В Стерлитамаке мужчина убил ковшом свою молодую сожительницу

Добавлено: 10.08.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина убил ковшом свою молодую сожительницу

Позавчера, 8 августа, в Стерлитамаке 35-летний мужчина убил свою сожительницу. Об этом сообщает паблик “Плохие новости” Вконтакте, ссылаясь на собственный осведомленный источник.

В сообщении уточняется, что происшествие случилось на даче, сообщает сайт Newsbash.ru. Во время ссоры подозреваемый взял ковш и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшая погибла на месте, а виновник попытался скрыться. Паблик утверждает, что погибшая была молодой матерью. 

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В соцсетях пишут, что пара была знакома с детства, но жить вместе начали недавно. Также в сообщениях говорится, что подозреваемый и раньше поднимал руку на женщин. 

Информация уточняется. 

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