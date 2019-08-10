В Стерлитамаке мужчина убил ковшом свою молодую сожительницу
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Позавчера, 8 августа, в Стерлитамаке 35-летний мужчина убил свою сожительницу. Об этом сообщает паблик “Плохие новости” Вконтакте, ссылаясь на собственный осведомленный источник.
В сообщении уточняется, что происшествие случилось на даче, сообщает сайт Newsbash.ru. Во время ссоры подозреваемый взял ковш и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшая погибла на месте, а виновник попытался скрыться. Паблик утверждает, что погибшая была молодой матерью.
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Информация уточняется.
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