Авария в Стерлитамакском районе: погиб водитель ВАЗ-2110 вылетев в кювет и перевернувшись
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Накануне ночью в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по РБ, погиб 63-летний водитель, сообщает сайт Newsbash.ru.
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