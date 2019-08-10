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Авария в Стерлитамакском районе: погиб водитель ВАЗ-2110 вылетев в кювет и перевернувшись

Добавлено: 10.08.19
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамакском районе: погиб водитель ВАЗ-2110 вылетев в кювет и перевернувшись

Накануне ночью в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по РБ, погиб 63-летний водитель, сообщает сайт Newsbash.ru

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Уточняется, что происшествие случилось на 28 км дороги Стерлитамак-Раевка. Местный житель за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением, съехал в кювет, из-за чего легковушка опрокинулась. В результате водитель скончался на месте. Его 39-летний пассажир, житель Альшеевского района, был госпитализирован с травмами. 
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