Авария в Куюргазинском районе: недалеко от Аскарово столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель»
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Сегодня, 10 августа, на трассе Уфа — Оренбург рядом с селом Аскарово (примерно в 20-ти километрах от Кумертау) столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель». Авария произошла около 6-ти часов утра, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Водитель отечественной легковушки 1985 года рождения скончался на месте ДТП. Водитель «Газели» госпитализирован. Авария произошла в Куюргазинском районе Башкирии, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
На место, кроме сотрудников ГИБДД, вызывали и спасателей МЧС. В причинах аварии еще предстоит разобраться специалистам.
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