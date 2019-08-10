Авария в Куюргазинском районе: недалеко от Аскарово столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель»

Сегодня, 10 августа, на трассе Уфа — Оренбург рядом с селом Аскарово (примерно в 20-ти километрах от Кумертау) столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая «Газель». Авария произошла около 6-ти часов утра, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Водитель отечественной легковушки 1985 года рождения скончался на месте ДТП. Водитель «Газели» госпитализирован. Авария произошла в Куюргазинском районе Башкирии, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

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Судя по фотографиям, опубликованным в тематическом паблике в соцсетях, грузовик перевозил дыни — ими усыпана вся проезжай часть.На место, кроме сотрудников ГИБДД, вызывали и спасателей МЧС. В причинах аварии еще предстоит разобраться специалистам.