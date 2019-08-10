В Белорецком районе спецназ провел операцию по задержанию нелегальных добытчиков плитняка

В Белорецком районе Башкирии «накрыли» нелегальных добытчиков плитняка. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам врио Главы, чтобы разоблачить злоумышленников, несколько подразделений разных силовых структур развернули целую спецоперацию.

«Накрыли нелегальных добытчиков плитняка в Белорецком районе. Без преувеличения, это была спецоперация с участием нескольких подразделений разных силовых структур, с агентурной работой, съёмками с дронов и с захватом сцецназом в финале», — написал Радий Хабиров.

«Работают нелегалы нагло и уверенно. Берут лицензию на разведку и сразу разворачиваются в полный рост – с тяжёлой техникой, серьёзной охраной, всеми видами развернутых коммуникаций и, боюсь, связями на местном уровне среди чиновников и силовиков… Никогда не поверю, что такой масштаб они просто «не замечают» прямо у себя под носом. Оборот у бизнеса – серьёзный. По номерам выезжавших отсюда грузовиков составляется легко вся карта России и еще половины СНГ».

«Когда мы специально для решения подобных сложных проблем создали при моей администрации Контрольное управление – дело пошло. Различные структуры скоординировались и выдали первый результат. Будем дожимать, чтобы по итогам уголовного расследования наказаны были не простые работяги, а те, кто снимает сверхприбыли с разграбления Башкирии. А вас – традиционно прошу напрямую мне рассказывать обо всех внезапно появившихся в ваших районах подозрительных копателях…», — подытожил врио Главы.

Черных копателей задержали накануне в лесном массиве Ассинского сельсовета. На месте опросили рабочих из Средней Азии, которые объяснили, что добывают лемезит (плитняк). Затем его вывозят по лесной дороге в обход весового контроля на федеральную трассу М5. Лицензий на добычу камня у предпринимателей из челябинской области нет, лишь на геологоразведку. Зафиксированные нарушения сейчас изучают эксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководитель Башкирии предположил, что черным копателям «помогают» связи среди чиновников и силовиков, а также отметил, что масштаб нелегальной добычи впечатляет своими размерами.Радий Хабиров также отметил, что специально созданное при администрации Контрольное управление и дальше продолжит борьбу с «разграблением Башкирии».

Напомним, в октябре прошлого года Радий Хабиров после своей поездки в Зауралье поручил приостановить разработку природного камня в Башкортостане и навести порядок в этой сфере. По словам руководителя региона, многочисленные факты нелегальной разработки камня почти во всех районах Зауралья стали настоящей катастрофой.

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