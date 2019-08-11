В Куюргазинском районе бродячая собака покусала ребенка

В Башкирии бродячая собака напала на ребенка. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными укушенными ранами всей поверхности тела и проникающей раной живота, сообщает сайт Newsbash.ru.





Инцидент произошел в Куюргазинском районе. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава администрации района Юлай Ильясов.

«Начали разбираться. Выяснилось, что собака бесхозная, и со слов жителей, в деревне находится несколько месяцев. Покусы людей и до этого были, и другой ребенок уже лежал в больнице… В ветслужбу никто не обращался», — рассказал Юлай Ильясов.

«Для этого собаку надо поймать. Сельсовет должен дать заявку подрядчикам по отлову безнадзорных животных. Как правило, приезжая на место по вызову сельсоветов, ловцы собак не могут их поймать, и уезжают ни с чем. Подрядчик в настоящее время по закону должен поместить собаку в приют (которого нет, насколько я знаю), провести вакцинацию, стерилизацию, биркование и выпустить ее в прежнее место обитания! Друзья! Я сам собачник! Но что делать с агрессивными животными, которые угрожают здоровью и жизни людей?! Может зоозащитники приедут и заберут пса с собой?!», — написал глава района.

По словам чиновника, ребенка прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Оказалось, что напавшая собака уже кусала людей. Один ребенок также попал в больницу после нападения пса.Собаку осмотрел участковый врач. Признаков бешенства пока нет, однако собака должна находиться под наблюдением в течение десяти дней.

Напомним, на днях в Уфе стаффордширский терьер насмерть загрыз женщину, которая находилась в гостях у его хозяйки. Животное усыпили. А в конце июля в Стерлитамаке бойцовская собака искусала трехлетнюю девочку. Очевидцы с трудом отогнали разъяренного питбуля от ребенка.

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