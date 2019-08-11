В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов
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Очередное сообщение о загрязнении реки в Башкирии поступило специалистам 10 августа. На реке Белой в районе Монумента дружбы обнаружено масляное пятно, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Обследование указанной заявителем территории, а также ближайшей к этому месту акватории водоема результатов не дало, однако на данном участке был обнаружен вывод ливневой канализации со следами масляной пленки. Сотрудниками Управления гражданской защиты Уфы совместно с организацией МУП СУРСИС проведены работы по вскрытию водосборных лотков и поиску места, откуда поступил нефтепродукт», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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