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В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов

Добавлено: 11.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов

Очередное сообщение о загрязнении реки в Башкирии поступило специалистам 10 августа. На реке Белой в районе Монумента дружбы обнаружено масляное пятно, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Обследование указанной заявителем территории, а также ближайшей к этому месту акватории водоема результатов не дало, однако на данном участке был обнаружен вывод ливневой канализации со следами масляной пленки. Сотрудниками Управления гражданской защиты Уфы совместно с организацией МУП СУРСИС проведены работы по вскрытию водосборных лотков и поиску места, откуда поступил нефтепродукт», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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Вчера завершить исследования не получилось, так как канализация находилась за забором частных предприятий. На водном участке устанавливают боновые заграждения на случай повторного вброса.

Уфимцев попросили не волноваться: угрозы жизни и здоровью горожан нет.
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