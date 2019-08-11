В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро

В Стерлитамаке в один из популярных городских бистро зашел нетрезвый мужчина. С порога он направился прямо к девушке кассиру, которой пригрозил расправой, сообщает сайт Newsbash.ru.





Спокойно и уверенно он открыл кассовый аппарат и забрал всю дневную выручку - 6500 рублей. Так же уверенно грабитель покинул заведение.

- По словам задержанного, на преступление его толкнул алкоголь, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Накануне молодой человек участвовал в шумном застолье, где выпил лишнего. В самый разгар веселья ему в голову пришла простая, но незаконная идея заработка.

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Позже по горячим следам полицейские задержали 28 - летнего, ранее судимого, подозреваемого.Свою вину злоумышленник не отрицает, но деньги успел потратить.