В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро
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В Стерлитамаке в один из популярных городских бистро зашел нетрезвый мужчина. С порога он направился прямо к девушке кассиру, которой пригрозил расправой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Спокойно и уверенно он открыл кассовый аппарат и забрал всю дневную выручку - 6500 рублей. Так же уверенно грабитель покинул заведение.
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- По словам задержанного, на преступление его толкнул алкоголь, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Накануне молодой человек участвовал в шумном застолье, где выпил лишнего. В самый разгар веселья ему в голову пришла простая, но незаконная идея заработка.Свою вину злоумышленник не отрицает, но деньги успел потратить.
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