Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро

В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро

В Стерлитамаке в один из популярных городских бистро зашел нетрезвый мужчина. С порога он направился прямо к девушке кассиру, которой пригрозил расправой, сообщает сайт Newsbash.ru.

Спокойно и уверенно он открыл кассовый аппарат и забрал всю дневную выручку - 6500 рублей. Так же уверенно грабитель покинул заведение.

Авария в Стерлитамакском районе: погиб водитель ВАЗ-2110 вылетев в кювет и перевернувшись

Читайте также:

Авария в Стерлитамакском районе: погиб водитель ВАЗ-2110 вылетев в кювет и перевернувшись
Позже по горячим следам полицейские задержали 28 - летнего, ранее судимого, подозреваемого.
- По словам задержанного, на преступление его толкнул алкоголь, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Накануне молодой человек участвовал в шумном застолье, где выпил лишнего. В самый разгар веселья ему в голову пришла простая, но незаконная идея заработка.
Свою вину злоумышленник не отрицает, но деньги успел потратить.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе задержали уличного грабителя
Происшествия
В Уфе задержали уличного грабителя
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил
Происшествия
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил
В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста
Происшествия
В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Происшествия
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
В Белорецке ревнивый мужчина избил и ограбил нового бойфренда бывшей сожительницы
Происшествия
В Белорецке ревнивый мужчина избил и ограбил нового бойфренда бывшей сожительницы
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: