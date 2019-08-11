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В Уфе пьяный водитель уходя от погони ДПС едва не сбил в парке детей

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пьяный водитель уходя от погони ДПС едва не сбил в парке детей

Уфимцы стали свидетелями задержания пьяного дебошира. Мужчина за рулем «Дэу Нексии» уходил от погони ДПС и попал в аварию, едва не сбив гуляющих в парке детей. После ДТП он вышел из машины и пытался сбежать от полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в парке имени Гафури минувшей ночью. На «подмогу» задержанному водителю пришла его беременная жена, которая вмешалась в конфликт и, по словам свидетелей, вела себя неадекватно. Ее супруг в какой-то момент попытался сбежать от сотрудников полиции, однако был пойман.

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«В итоге пока дама в красном платье отвлекла внимание ДПС-ника провоцируя его, задержанный в наручниках дал деру. Все побежали его ловить», — рассказывают очевидцы.
С их слов, один из сотрудников ДПС в ходе потасовки получил перелом ребра. Дорожного полицейского увезли на скорой, а пьяного дебошира пытались усмирить несколько человек. Подробности инцидента выясняются.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
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