Авария в Альшеевском районе: погиб водитель на ВАЗ-2110 вылетев в кювет с пассажирами

Вчера, 10 августа, около 21:30 часов в Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В сообщении говорится, что происшествие случилось на 6 км дороге Гайниямак-Тукмакбаш. 39-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110, предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет.Водитель погиб на месте, трое его пассажиров получили различные травмы.