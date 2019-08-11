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Авария в Альшеевском районе: погиб водитель на ВАЗ-2110 вылетев в кювет с пассажирами

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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Авария в Альшеевском районе: погиб водитель на ВАЗ-2110 вылетев в кювет с пассажирами

Вчера, 10 августа, около 21:30 часов в Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В сообщении говорится, что происшествие случилось на 6 км дороге Гайниямак-Тукмакбаш. 39-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110, предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель погиб на месте, трое его пассажиров получили различные травмы.
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