Авария в Альшеевском районе: погиб водитель на ВАЗ-2110 вылетев в кювет с пассажирами
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Вчера, 10 августа, около 21:30 часов в Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Водитель погиб на месте, трое его пассажиров получили различные травмы.
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