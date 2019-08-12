ДТП в Уфе: в поселке Дмитриевка электроопора прошла сквозь автомобиль, погибла пассажирка

Страшное ДТП в Башкирии: электроопора прошила машину насквозь. У пассажирки автомобиля, на которую пришелся основной удар, не было шансов выжить, сообщает сайт Newsbash.ru.



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О жуткой аварии в своем блоге рассказал главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов. Она произошла ночью в селе Дмитриевка Уфимского района. Двигаясь по улице Трактовой на автомобиле «ВАЗ-2112» 21-летний местный житель врезался в столб у дороги. Электроопора буквально прошила «двенашку» насквозь. 23-летняя девушка, волею судьбы оказавшаяся в салоне легковушки, погибла на месте.Причины аварии уточняются.