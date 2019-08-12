ДТП в Уфе: в поселке Дмитриевка электроопора прошла сквозь автомобиль, погибла пассажирка
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Страшное ДТП в Башкирии: электроопора прошила машину насквозь. У пассажирки автомобиля, на которую пришелся основной удар, не было шансов выжить, сообщает сайт Newsbash.ru.
Причины аварии уточняются.
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