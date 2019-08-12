ДТП в Уфе: на перекрестке улиц Жукова и Гагарина столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Каптюр»
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В Уфе накануне вечером произошла авария. На злополучном перекрестке улиц Жукова и Гагарина столкнулись отечественная ВАЗ-2114 и «Рено Каптюр». Водитель первого автомобиля сильно пострадал, его госпитализировали в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.
О силе удара можно судить по фотографиям с места происшествия. Отечественный автомобиль вскрыло словно консервную банку. К счастью, водителю удалось выжить в таком жестком столкновении.
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