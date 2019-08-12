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ДТП в Уфе: на перекрестке улиц Жукова и Гагарина столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Каптюр»

Добавлено: 12.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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ДТП в Уфе: на перекрестке улиц Жукова и Гагарина столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Каптюр»

В Уфе накануне вечером произошла авария. На злополучном перекрестке улиц Жукова и Гагарина столкнулись отечественная ВАЗ-2114 и «Рено Каптюр». Водитель первого автомобиля сильно пострадал, его госпитализировали в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.

О силе удара можно судить по фотографиям с места происшествия. Отечественный автомобиль вскрыло словно консервную банку. К счастью, водителю удалось выжить в таком жестком столкновении.

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Пострадавшему повезло: спасателей вызывать не пришлось, они сами проезжали мимо спустя пару мгновений после столкновения. Сотрудники ведомства не стали терять ни минуты, вызвали на подмогу коллег и отправились спасать пострадавшего. Оперативным службам, прибывшим на место ДТП, пришлось временно перекрыть улицу.
Водитель легковушки чудом выжил. Мы его быстро вытащили из автомобиля, тут уже и скорая подъехала. Травм много было у него, нога точно сломана была. один из спасателей на месте происшествия
Сейчас сотрудники столичной госавтоинспекции выясняют подробности случившегося. На прошлой неделе на этом же перекрестке иномарка сбила мальчика на велосипеде. Тогда ребенок отделался ушибами, его также госпитализировали в больницу.
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