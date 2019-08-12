Авария в Белорецком районе: молодые люди на «Шевроле Ланос» спровоцировали ДТП

Накануне вечером в Белорецком районе 18-летний водитель «Шевроле Ланос», не уступив дорогу, столкнулся с «Шевроле Нива». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Госпитализированы три молодых пассажира «Ланос» в возрасте 19 и 18 лет. Также в больницу доставлена 55-летняя пассажирка из второго автомобиля», - рассказали в УГИБДД по РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

ДТП произошло на 222 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.