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Авария в Белорецком районе: молодые люди на «Шевроле Ланос» спровоцировали ДТП

Добавлено: 12.08.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: молодые люди на «Шевроле Ланос» спровоцировали ДТП

Накануне вечером в Белорецком районе 18-летний водитель «Шевроле Ланос», не уступив дорогу, столкнулся с «Шевроле Нива». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП произошло на 222 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.
«Госпитализированы три молодых пассажира «Ланос» в возрасте 19 и 18 лет. Также в больницу доставлена 55-летняя пассажирка из второго автомобиля», - рассказали в УГИБДД по РБ.
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