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В Мелеузе под окнами местной горбольницы обнаружили тело женщины

Добавлено: 12.08.19
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе под окнами местной горбольницы обнаружили тело женщины

В Мелеузе пожилая женщина выпала из верхних этажей неврологического отделения ЦРБ. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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Инцидент произошел вечером 9 августа. Со слов свидетелей, позже женщина скончалась от полученных травм, сообщает сайт Newsbash.ru.

Подробности случившего уточняются.
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