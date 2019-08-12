В Мелеузе под окнами местной горбольницы обнаружили тело женщины
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В Мелеузе пожилая женщина выпала из верхних этажей неврологического отделения ЦРБ. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Подробности случившего уточняются.
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