В Альшеевском районе мужчина убил пожилого односельчанина

В Альшеевском районе 37-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве пенсионера (ст. 105 ч. 1 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уточняется, что 11 августа текущего года в Следком РБ поступило сообщение об обнаружении в собственном доме тела 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе проверки местных жителей у подозреваемого на шее была замечена свежая ссадина со следами крови. Свою причастность к убийству он отрицал.

«По версии следствия, рано утром в день убийства подозреваемый пришел домой у погибшему с целью продать два мешка пшеницы. Подозреваемый зашел к пенсионеру в дом, поскольку последний спал и не слышал стука. Мужчина отказался от покупки, возмутившись, что тот его разбудил. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес хозяину дома удар ножом в шею, от которого последний скончался на месте», - рассказали в СК по Башкирии. «После подозреваемый забрал деньги, которые потерпевший хранил под кроватью и скрылся. Уже дома он сжег свою одежду и попросил знакомого приобрести спиртное, дав ему украденную денежную купюру».

При осмотре придомовой территории подозреваемого в печи бани были обнаружены недогоревшая перчатка и нож, а на крыше бани - зимняя шапка, в которой лежали 18 тысяч рублей, также найдена обувь подозреваемого со следами крови.Также по словам продавца местного магазина, на утро после убийства знакомый подозреваемого приобретал у нее алкоголь и расплатился денежной купюрой, испачканной в крови. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый сознался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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