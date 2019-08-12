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Авария в Ермекеевском районе: на «встречке» столкнулись «Лада Нива» и «Фольксваген Амарок», погибли трое

Добавлено: 12.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ермекеевский район
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Авария в Ермекеевском районе: на «встречке» столкнулись «Лада Нива» и «Фольксваген Амарок», погибли трое

В Ермекеевском районе Башкортостана сотрудники региональной госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, жертвами которого стали три человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

Трагедия случилась около 14:30 на 18 километре дороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты. На «встречке» столкнулись «Лада Нива» и «Фольксваген Амарок». Удар оказался настолько сильным, что страшно раскуроченная «Нива» упала в кювет.

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От смертельных травм погибли мужчина, женщина и 14-летняя девочка из салона отечественного авто. Еще двое пассажиров «Лады» оказались в больнице – 16-летний мальчик и женщина. Обстоятельства трагической аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
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