Авария в Ермекеевском районе: на «встречке» столкнулись «Лада Нива» и «Фольксваген Амарок», погибли трое
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В Ермекеевском районе Башкортостана сотрудники региональной госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, жертвами которого стали три человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
Трагедия случилась около 14:30 на 18 километре дороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты. На «встречке» столкнулись «Лада Нива» и «Фольксваген Амарок». Удар оказался настолько сильным, что страшно раскуроченная «Нива» упала в кювет.
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