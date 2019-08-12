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Междоусобная война в Нагаево: дом одного из односельчан буйные соседи закидали камнями и пробили ему голову

Добавлено: 12.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Междоусобная война в Нагаево: дом одного из односельчан буйные соседи закидали камнями и пробили ему голову

Жители Первого и Второго диагонального переулков в поселке Нагаево второй день боятся выходить на улицу. В ночь на воскресенье, 11 августа, дом их односельчанина буйные соседи закидали камнями и пробили ему голову, сообщает сайт Newsbash.ru.

Смутьянов скрутила полиция, но они обещали, что так просто всё не закончится. Междоусобная война, по словам нагаевцев, началась из-за самоуправства соседки.

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— Эта женщина угрожает нам всем. Она говорит: «Мы сожжем ваши дома, вы не будете тут жить. Вы вообще не будете жить!» У нас есть две улицы смежные, и она два года занимается вредительством — канализацию направила в колодец с водой, закрыла пожарный проезд, закрыла проезжую часть дороги, — рассказали жители поселка.
Когда терпение соседей кончилось, они потребовали вернуть проезжей части первозданный вид, но встретили неожиданный отпор.
— Иван, как старший одной из улиц, попросил ее исправить всё это, причем в вежливой форме — все скрины у нас есть, они сейчас к материалам дела приобщены, — говорят местные жители. — На что она ответила, мол, ты ко мне не лезь, будет тебе плохо.
В ночь на 11 августа угрозу неспокойная соседка воплотила. Как рассказали жители Нагаево, женщина в сопровождении двух мужчин пришла к дому Ивана.
— Предварительно они написали СМС с угрозами, прихватили с собой огнестрельное оружие. Мы позвонили в полицию, но они не остановились — пытались выманить его на улицу, угрожали поджечь дом, кидали в окна камни, ломали ворота и забор, — ужасаются соседи.

Кончилось всё печально — как уверяют нагаевцы, Ивану камнем пробили голову, дворовой собаке перебили лапу.

— Когда приехала полиция, они и не думали успокаиваться — звонили кому-то, звали на подмогу. Кое-как их увезли в участок, — говорят напуганные сельчане. — Дальше уже не знаем, чего ждать, — они обещали вернуться и закончить начатое.
Как рассказали в МВД по Башкирии, в полицию жители Нагаево действительно обращались.
— Заявление от гражданки поступило, проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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