В Бураевском районе инвалид убил ножом хозяина дома, а соседку забил палкой

В селе Тангатарово Бураевского района сгорел дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 63-летнего хозяина. Эксперты установили, что он погиб из-за проникающего колото-резанного ранения груди. На следующий день правоохранители обнаружили еще одно обгоревшее тело 38-летней женщины, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место ЧП выехали правоохранители. Выяснилось, что в минувшую пятницу хозяин жилища принимал гостей. Вскоре между владельцем дома и гостем произошел конфликт. Мужчина выхватил нож и пырнул им хозяина – тот скончался практически сразу. После этого он схватил палку и забил женщину до смерти, сообщает КП-Уфа.

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Известно, что задержанный является инвалидом второй группы с диагнозом «умственная отсталость». Причастен ли он к поджогу, пока что неизвестно. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.Фото: Интернет.